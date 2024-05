„ABC-ul emoțiilor” în unitățile școlare din Dâmbovița Proiectul local „ABC-ul emoțiilor” iși propune dezvoltarea a cinci competențe cheie pentru elevii participanți: autocunoașterea și stapanirea de sine, conștiința sociala, abilitatea de a lua decizii sanatoase și gestionarea relațiilor interpersonale. Prin tema „Copacul emoțiilor „, elevii sunt incurajați sa-și recunoasca și identifice emoțiile negative, sa ințeleaga ca acestea sunt firești in situații concrete și [...] The post „ABC-ul emoțiilor” in unitațile școlare din Dambovița first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

