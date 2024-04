Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Nationala din Capitala, in etapa a saptea a fazei play-off a Superligii.

- FCSB a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Nationala din Capitala, in etapa a saptea a fazei play-off a Superligii. FCSB a devenit matematic noua campioana a Romaniei.

- Arbirul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Farul Constanta, care se va disputa, sambata, in etapa a saptea a play-off-ului Superligii.Barbu va fi ajutat la cele doua linii de Ferencz Tunyogi si Stelian Slabu.

- FCSB a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Farul Constanța, din etapa #7 a play-off-ului Superligii. In cazul in care trupa lui Elias Charalambous nu va caștiga matematic titlul inca din aceasta etapa, roș-albaștrii au șansa de a sarbatori cu suporterii pe Arena Naționala 3 zile mai tarziu, pe…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, va afla, vineri seara, daca va evolua in play-off-ul Superligii, dupa meciul pe care il disputa, in deplasare, cu ultima clasata, FC Botoșani. Info Sud-Est va prezinta live cele mai importante momente ale partidei. Min. 45 Pauza la Botoșani. 0-0 dupa o prima repriza…

- FCSB a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal, penultima a sezonului regulat.

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Baluta (16). Liderul a mai avut doua ocazii mari, dar David Miculescu (26) si Luis Phelipe…

- Aflata pe locul patru in ierarhie, Farul Constanta este in ascensiune in clasament, dupa ce, asemenea FCSB, au castigat ambele meciuri jucate in noul an. Arena Nationala din Bucuresti gazduieste luni, 5 februarie 2024, de la ora 20.00, derby ul etapei a 24 a a Superligii 2023 2024, dintre vicecampioana…