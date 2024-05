Stiri pe aceeasi tema

- Pentru admiterea la liceu 2024, testarile de limba straina și probele de aptitudini pentru liceele vocaționale incep in data de 21 mai și dureaza pana pe 24 mai, conform calendarului oficial. Inscrierea pentru aceste probe se face in zilele de 16 și 17 mai, scrie Edupedu.ro. n perioada 13-15 mai se…

- Cei care vor sa devina polițiști pot sa se inscrie la școlile de subofițeri ale Ministerului de Interne. Inscrierile pentru cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane incep miercuri, 24 aprilie 2024, și se vor finaliza pe 14 mai. Probele incep pe 25 mai. Candidații se pot inscrie…

- Cei care vor sa devina polițiști pot sa se inscrie la școlile de subofițeri ale Ministerului de Interne. Inscrierile pentru cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane incep miercuri, 24 aprilie 2024, și se vor finaliza pe 14 mai. Probele incep pe 25 mai. Candidații se pot inscrie…

- In data de 11 aprilie 2024 incep inscrierile in clasa pregatitoare pentru viitorii scolari care vor intra in banci in septembrie 2024Anul scolar 2023 2024 a venit cu unele surprize, mai putin placute pentru elevii de clasa pregatitoare de la cateva scoli din municipiul Constanta. Mai exact, din cauza…

- Inscrierile in clasa pregatitoare incep in 11 aprilie, anunta Ministrul Educatiei, Ligia Deca. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat calendarul final de inscriere in clasa pregatitoare in anul școlar 2024-2025 , prima etapa urmand sa inceapa in 11 aprilie. Cererile de inscriere in invatamantul…

- Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie - 14 mai, potrivit calendarului anuntat miercuri de ministrul Educatiei, Ligia Deca, acesta urmand sa fie publicat in Monitorul Oficial.Potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip…

- Marcati va calendarele Este sansa voastra de a deveni ofiteri in Armata Romaniei La 27 februarie incep inscrierile pentru admiterea in institutiile de invatamant superior militar.La finalizarea studiilor universitare, absolventii obtin diploma de licenta, brevetul de ofiter, li se acorda primului grad…

- Comercianții care doresc sa vanda flori, aranjamente sau alte produse specifice zilei de 8 Martie in Timișoara vor avea trei zile sa se inscrie, intre 26 și 28 februarie. Din nou, inscrierile se vor desfașura doar online, dar vor fi oferite și servicii de consiliere la Camera 12 a primariei. Produsele…