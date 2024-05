Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 11:11, ISU Dambovița a fost solicitat sa intervina in cazul unui incendiu produs la un apartament situat in Municipiul Targoviște, strada I.E. Florescu. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara, o autospeciala de hidroperforare,…

- Detașamentul de Pompieri Moreni a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La fața locului incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 1000 de metri patrați. Ardeau mase plastice, cauciucuri și vegetație uscata, cu degajari mari de fum. S-a acționat pentru lichidarea incendiului.…

- Miercuri, in jurul orei 10:38, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs la o casa situata in comuna Petrești, sat Puntea de Greci. Garda de Intervenție Vișina a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar Detașamentul de Pompieri Gaești cu o autospeciala…

- Incendiu la un apartament situat in municipiul Targoviște, pe Bulevardul Mircea Cel Batran, luni seara, in jurul orei 17:35 au fost solicitați sa intervina. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autospeciala pentru intervenție și salvare…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu la o casa situata in municipiul Targoviște. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru intervenție și salvare de la inalțimi și o ambulanța SMURD. La sosirea…

- ISU București a acționat cu patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru intervenție și salvare de la inalțimi și o ambulanța SMURD, iar Garda de Intervenție Cornești intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La fața locului echipajele de intervenție au constatat…

- Pe strada Cooperației, in municipiul Targoviște, Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. La fața locului echipajele de intervenție au constatat faptul ca incendiul…