- Polițiștii din cadrul Poliției Dambovița au fost sesizați de reprezentanții spitalului cu privire la faptul ca un barbat a fost lovit de catre o alta persoana. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit ca, la data de 2 mai, in jurul orei 12:00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice,…

- Pentru a ne bucura in liniște de Ziua Internaționala a Muncii și Sfanta Sarbatoare a Invierii Domnului, in perioada 1 – 6 mai a.c., zilnic, peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița vor fi la datorie, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul județean 710 A, in localitatea Iedera, un autoturism condus de un barbat, de 46 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest pentru depistarea consumului de bauturi alcoolice, fiind indicat un rezultat cu o…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 36 de ani, din localitatea Ocnița. Acesta este cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit…

- PSD a anunțat ca prelungește pana la sfarșitul anului 2024, masura limitarii adaosului comercial.Plenul Camerei Deputaților a adoptat amendamentul PSD care prevede ca masura se va aplica pana la finalul acestui an, amendament introdus pe traseul parlamentar de aprobare a ordonanței de extindere a termenului…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, in timp ce se aflau pe raza municipiului, au efectuat semnal pentru oprirea unui autoturism. Șoferul acestuia și-a continuat deplasarea pe drumul județean 711, pe direcția Targoviște-Bilciurești. Ulterior, autoturismul condus a fost identificat…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Basarab I”, au organizat o activitate informativ-preventiva adresata personalului din cadrul unitații administrativ teritoriale din localitatea…

- In cursul serii de 4 martie a.c., in jurul orei 20:35, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Razvad. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 37 de ani, din Tulcea, in timp ce ar fi condus un…