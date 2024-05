Iran: Preşedintele Raisi înmormântat în oraşul-sfânt Mashdad Presedintele iranian Ebrahim Raisi, decedat luni intr-un accident de elicopter, urmeaza sa fie inmormantat joi seara la Mashhad, orasul sau natal, dupa doua zile de ceremonii funerare care au mobilizat sute de mii de sustinatori ai Republicii Islamice, noteaza AFP. Presedintele, care este ayatollah, se va odihni in principalul mausoleu siit din nord-estul tarii, cel al imamului Reza. Raisi, presedinte al Iranului din 2021, a murit la 63 de ani in prabusirea elicopterului care il ducea duminica la Tabriz (nord-vest), dupa ce participase la inaugurarea comuna a unui baraj cu omologul sau azer, Ilham… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

