- Ce face Printul William in timp ce Kate se trateaza de cancer? Printul William si fiul sau cel mare, George, au fost fotografiati joi seara in tribunele stadionului din Birmingham, la meciul de fotbal dintre echipele Aston Villa si Lille, in cadrul primei lor aparitii publice dupa anuntul facut la sfarsitul…

- Dupa ce a fost diagnosticata cu cancer, Kate Middleton l-a numit pe prințul William "o mare sursa de confort și reasigurare". Prințul William și Kate Middleton s-au cunoscut la Universitatea St. Andrews in anul 2001 și au devenit soț și soție un deceniu mai tarziu, in 2011. Au impeuna trei copii, pe…

- Catherine, Printesa de Wales, a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si se afla in "stadiile incipiente" ale tratamentului."Dupa cum va puteti imagina, acest lucru a necesitat timp. Mi a luat timp sa ma recuperez dupa o interventie chirurgicala majora pentru a mi incepe tratamentul. Dar,…

- Kate Middleton a anuntat vineri, 22 martie, ca a fost diagnosticata cu cancer si a inceput sedintele de chimioterapie. Printesa de Wales le-a transmis celor care se confrunta cu acest diagnostic ca nu sunt singuri.Kate Middleton, in varsta de 42 de ani, a petrecut doua saptamani in spital la inceputul…

- Printesa de Wales a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si ca se afla in primele etape ale tratamentului chimioterapeutic, informeaza BBC, potrivit news.ro. Intr-o declaratie inregistrata la Windsor de BBC, Catherine a spus ca afectiunea sa a fost descoperita dupa ce a suferit o operatie…

- Intr-o declarație video, Catherine spune ca a fost un „șoc uriaș” dupa „cateva luni incredibil de grele”.Ea a transmis un mesaj pozitiv, spunand: „Sunt bine și devin mai puternica pe zi ce trece”. Detaliile despre boala nu au fost dezvaluite, dar Palatul Kensington spune ca are incredere ca prințesa…