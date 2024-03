Regele Charles al III-lea este așteptat, duminică, la slujba pascală Regele Charles al III-lea va participa, duminica, la tradiționala slujba de Paște la Windsor, potrivit unui comunicat al Palatului Buckingham. Este știut ca Regele este in prezent sub tratament pentru cancer. Regele Charles al III-lea va merge duminica dimineața la Capela Sf. George din Windsor, impreuna cu regina Camilla și alți membri ai familiei regale. Totuși, moștenitorul tronului, William, și soția lui, Kate – care a transmis recent ca și ea a fost diagnosticata cu cancer, – vor lipsi de la slujba de Paște. Prezența Regelui Charles al III-lea la acest important eveniment reprezinta un puternic semn… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

