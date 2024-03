Stiri pe aceeasi tema

- Catherine, Printesa de Wales, a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si se afla in "stadiile incipiente" ale tratamentului."Dupa cum va puteti imagina, acest lucru a necesitat timp. Mi a luat timp sa ma recuperez dupa o interventie chirurgicala majora pentru a mi incepe tratamentul. Dar,…

- Kate Middleton a anuntat vineri, 22 martie, ca a fost diagnosticata cu cancer si a inceput sedintele de chimioterapie. Printesa de Wales le-a transmis celor care se confrunta cu acest diagnostic ca nu sunt singuri.Kate Middleton, in varsta de 42 de ani, a petrecut doua saptamani in spital la inceputul…

- Printesa de Wales a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si ca se afla in primele etape ale tratamentului chimioterapeutic, informeaza BBC, potrivit news.ro. Intr-o declaratie inregistrata la Windsor de BBC, Catherine a spus ca afectiunea sa a fost descoperita dupa ce a suferit o operatie…

- Intr-o declarație video, Catherine spune ca a fost un „șoc uriaș” dupa „cateva luni incredibil de grele”.Ea a transmis un mesaj pozitiv, spunand: „Sunt bine și devin mai puternica pe zi ce trece”. Detaliile despre boala nu au fost dezvaluite, dar Palatul Kensington spune ca are incredere ca prințesa…

- Marile agentii de presa au retras o fotografie a printesei de Wales, Kate, publicata de Palatul Kensington, dupa ce o analiza ulterioara publicarii a aratat ca aceasta nu respecta standardele lor editoriale, fiind editata. Pe retelele de socializare s-a scris ca fotografia ar fi fost generata cu inteligenta…

- Marile agentii de presa au retras o fotografie a printesei de Wales, Kate, publicata de Palatul Kensington, dupa ce o analiza ulterioara publicarii a aratat ca aceasta nu respecta standardele lor editoriale, fiind editata. Pe retelele de socializare s-a scris ca fotografia ar fi fost generata cu inteligenta…

- Kate, printesa de Wales a Marii Britanii, a multumit publicului pentru sustinere, duminica, in primul sau mesaj public de la operatia abdominala suferita in ianuarie, insotit de o fotografie in care apare alaturi de cei trei copii ai sai, potrivit Agerpres.Fotografia, realizata de sotul ei, printul…

- In absenta regelui Charles al III-lea, aflat in convalescenta, a fiului sau cel mare, printul William, si a nurorii sale Kate, de asemenea in convalescenta, sarcina de reprezenta monarhia britanica in public cade in mare parte pe umerii reginei Camilla pentru o perioada nedeterminata, informeaza AFP.…