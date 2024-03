Prințesa de Wales are cancer. „Devin mai puternică în fiecare zi” Prințesa de Wales are cancer. Catherine, Prințesa de Wales, a dezvaluit intr-un video postat pe rețelele de socializare, ca a fost diagnosticata cu cancer și se afla in „stadiile incipiente” ale tratamentului. Vestea a venit la doua luni dupa ce ea s-a indepartat temporar de viața publica, dupa ceea ce Palatul Kensington a spus la acea vreme ca a fost o intervenție chirurgicala pentru o afecțiune abdominala non-canceroasa. „Am vrut sa profit de aceasta ocazie pentru a va mulțumi, personal, pentru toate mesajele minunate de susținere și pentru ințelegerea voastra in timp ce ma recuperez dupa operație.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

