- O autoutilitara și un autoturism s-au tamponat azi dupa-amiaza, la Gilau, iar un barbat a fost nevoit sa fie transportat la spital, pentru ingrijiri medicale. ”Pompierii din cadrul Garzii Gilau au intervenit la un accident rutier petrecut pe DN 1 E60, in localitatea Gilau. La fața locului au fost alocate…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, duminica dimineața, la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Rugașești, comuna Cașeiu. Forțele militare au gasit la fața locului un autoturism puternic avariat, iar in interior era un barbat incarcerat. Imediat au inceput manevrele…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, langa Dej, dupa ce șoferul unui autovehicul a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe partea carosabila. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Rugașești, comuna Cașeiu. La misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, alaturi de doua ambulanțe SAJ. ”Forțele noastre au gasit la fața locului un…

- Un accident mai ciudat s-a produs in aceasta dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei și a ”zburat” direct in curtea unui om. In urma acestui incident, trei tineri au fost duși la spital, cu multiple traumatisme. ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un accident rutier a avut loc, marți seara, in Dej. O autoutilitara a gasita in șanț, rasturnata.,,Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au asigurat masuri specifice ca urmare a unui accident rutier petrecut pe strada Bistriței din Dej. Echipajele operative au gasit la fața locului o autoutilitara…

- Accident seara trecuta pe strada Bistriței din Dej. Șoferul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in șanț. Cel mai probabil este vorba despre viteza neadaptata la condițiile de drum, respectiv carosabil umed. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au…

- Un tanar de 20 de ani a pierdut controlul volanului mașinii cu care circula in zona localitații Rascruci și s-a izbit de o țeava de gaz. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci. In accident a fost implicat un singur autoturism, care…