ACCIDENT între Bobâlna și Răzbuneni – FOTO Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața intre localitațile Bobalna și Razbuneni. Din primele informații, in accident a fost implicat un singur autoturism. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului. Din primele date, nu exista victime incarcerate. ”Un barbat, conștient și cooperant, primește ingrijiri medicale”, a precizat ISU Cluj. ACTUALIZARE: Barbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Revenim cu detalii! Articolul ACCIDENT intre Bobalna… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața intre localitațile Bobalna și Razbuneni. Din primele informații, in accident a fost implicat un singur autoturism. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și polițiștii s-au deplasat…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Cațcau (20km de Dej), unde au fost implicate o motocicleta și o autoutilitara. Din pacate, conducatorul motocicletei este in stare grava, fiind intubat. Acesta va fi transportat la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit sambata dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe raza localitații Salișca, comuna Cațcau. Conform ISU Cluj, in accident au fost implicate o motocicleta și o autoutilitara, rezultand o singura victima. ”Mai exact, este vorba despre conducatorul…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, azi-dimineața, pe raza localitații Rugașești. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua ambulanțe, pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit un autoturism puternic…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, langa Dej, dupa ce șoferul unui autovehicul a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe partea carosabila. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Un accident mai ciudat s-a produs in aceasta dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei și a ”zburat” direct in curtea unui om. In urma acestui incident, trei tineri au fost duși la spital, cu multiple traumatisme. ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un accident rutier a avut loc, marți seara, in Dej. O autoutilitara a gasita in șanț, rasturnata.,,Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au asigurat masuri specifice ca urmare a unui accident rutier petrecut pe strada Bistriței din Dej. Echipajele operative au gasit la fața locului o autoutilitara…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 14, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. In accident au fost implicate doua autoturisme, insa din fericire au rezultat doar pagube materiale, fara victime. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala cu modul…