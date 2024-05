Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Poloniei a aprobat un decret care definește un plan de ajutorare pentru fermierii polonezi care au protestat la granița cu Ucraina și in fața instituțiilor guvernamentale in ultimele luni, cerind mai multe beneficii și finanțare. Dupa cum a explicat viceministrul Agriculturii Poloniei, Michal…

- Ucraina este pregatita sa limiteze afluxurile de exporturi in Uniunea Europeana, pentru a atenua temerile fermierilor polonezi, dupa ce Varsovia a amenintat ca va inchide temporar granita pentru comert, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Economiei, Taras Kachka, transmite Bloomberg, potrivit…

- Fermierii din Polonia protesteaza de luni de zile. Inițial a fost impotriva importurilor agricole scutite de taxe vamale și presupus „necontrolate” din Ucraina , iar in ultimele saptamani, de asemenea, impotriva „Green Deal” al Uniunii Europene. The post PROTESTE 2024 Protestele fermierilor Polonezi…

- Fermierii polonezi au inceput duminica sa blocheze un important post de frontiera cu Germania, la Slubice, pentru a protesta fata de reglementarile Uniunii Europene si importurile de produse din afara UE considerate neconforme normelor europene, relateaza AFP. ‘Blocajul a inceput la ora 13.00 (12.00…

- Protestele fermierilor polonezi au starnit furie in Ucraina, iar Kievul a cerut Comisiei Europene sa ia masuri ferme, dupa ce demonstrantii au blocat granita si au golit vagoanele trenurilor cu cereale, relateaza Reuters.

- Si pe mai departe Ucraina, mai precis cerealele cultivate in aceasta tara afectata de razboi, apoi livrate la export, raman un subiect fierbinte pentru numerosi fermieri din Uniunea European – UE. The post PROTEST FERMIERI Fermierii polonezi pregatesc blocarea punctelor de frontiera cu Ucraina in 20…

- Fermierii polonezi și-au extins protestele la alte doua puncte de trecere a frontierei și au blocat din nou punctul de control Shehyni - Medyka pentru transportul de marfa. Despre acest lucru a informat Serviciul de Stat de Frontiera din Ucraina (SSF). Potrivit SSF, luni, incepind cu ora 10:10, fermierii…

- La 10 februarie, la punctul de control Shehyni-Medyka a fost reluata circulația camioanelor de mare tonaj, dupa ce fermierii polonezi au pus capat acțiunii de protest și l-au deblocat. Potrivit polițiștilor de frontiera ucraineni, cu referire la informațiile poliției de frontiera poloneza, protestul…