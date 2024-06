Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci rachete au fost lansate duminica din orașul irakian Zummar spre o baza militara americana din nord-estul Siriei, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate irakiene și un oficial american, noteaza Mediafax.

- Intr-un comunicat emis in noaptea de sambata spre duminica dupa atacuri, Biden a declarat ca i-a transmis lui Netanyahu ca Israelul a "demonstrat o capacitate remarcabila de a se apara si de a invinge chiar si atacuri fara precedent".Biden nu a mentionat in comunicat daca el si Netanyahu au discutat…

- Iranul a lansat sambata seara tarziu drone explozive și rachete asupra Israelului, ca represalii la un presupus atac israelian asupra consulatului sau din Siria la 1 aprilie, un prim atac direct asupra teritoriului israelian care a alimentat temerile privind un conflict regional mai amplu. Ingrijorarea…

- In orele de dupa atacurile Hamas din 7 octombrie, a existat un sentiment profund de "ce urmeaza acum?". De atunci, au existat cateva puncte de inflexiune ce au generat teama, dar, fara indoiala, acest moment, al atacului Iranului asupra Israelului, este cel mai periculos de pana acum, cu mult, scrie,…

- Atacuri israeliene au vizat in zorii zilei de duminica estul Libanului, unde Hezbollah este puternic implantat, a declarat o sursa apropiata acestei formatiuni pro-iraniene, transmite AFP. Atacurile israeliene au vizat doua zone din campia Bekaa, Janta si Sifri, a declarat sursa apropiata Hezbollah…

- Ministerul Sanatații din Siria a anunțat ca patru cetațeni ai Siriei au fost uciși in atacul realizat de Israel asupra cladirii consulatului iranian din Damasc. Alți 13 cetațeni sirieni au fost raniți in urma atacului, a precizat Ministerul Sanatații de la Damasc. Anterior, Iranul confirmase ca in atacul…

- Loviturile israeliene asupra orașului Alep, in nordul Siriei, vineri dimineața, au ucis 38 de persoane, inclusiv cinci membri ai grupului armat libanez Hezbollah, au declarat doua surse de securitate citate de Reuters.