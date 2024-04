Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii Sorin Grindeanu, prezent la depunerea candidaturii a Gabrielei Firea la PMB, a propus ca Centura Capitalei sa fie preluata in administrarea Primariei Bucuresti si a precizat ca aceasta a devenit un inel al Capitalei.

- Constructorii se bat in oferte pentru ultimul lot al drumului de mare viteza Filiași-Lugoj, cunoscut și ca ”Autostrada Sudului”! Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a postat recent pe Facebook un mesaj in care spune cate oferte au fost primite pana in prezent, cat va dura studiul de fezabilitate,…

- Dezvoltatorul One Lake District poate continua lucrarile dupa ce Tribunalul București a respins in totalitate cererea de anulare a autorizației de construire depusa de Primaria Municipiului București. Tribunalul București a respins in totalitate cererea de chemare in judecata formulata de Municipiul…

- Parcul Herastrau, odata considerat o oaza de liniște și natura in mijlocul agitației urbane a Bucureștiului, a cazut intr-o stare deplorabila, devenind cunoscut acum sub numele de „Groapa de gunoi Parcul Herastrau”. Bucureștenii care au ieșit pentru o alergare luni dimineața au fost intampinați nu doar…

- Astazi, la iesirea de la audierile DNA , Oana Sivache, directorul general al ASSMB, a negat orice acuzatie de coruptie. „Niciodata nu am luat spaga, nu am cerut, nu am dat un leu,” a spus aceasta, vizibil afectata. Mafioții spitalelor se cam toarna intre ei Intrebata de jurnalisti daca regreta ca l-a…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declanșat nebunia! Compania franceza Alstom va plati Romaniei penalitați de minim 20 de milioane de euro. Sorin Grideanu spune ca Romania nu poate face mai mult in acest scandal! Trenurile pentru metrou trebuiau livrate Romaniei in 2023 "Penalitațile…

- Una dintre cele mai mari dileme de la FRF in aceasta perioada este legata de viitorul bancii tehnice a echipei naționale dupa Euro 2024. Conducatorii de la Casa Fotbalului au recunoscut public ca au avut loc primele discuții cu Edward Iordanescu pentru prelungirea contractului sau, scandent dupa turneul…

- Nicusor Dan spune ca il ingrozeste scurtarea mandatului de primar general. A trecut timpul și acum este nevoit sa faca iar campanie electorala . Primarul general al Bucureștiului , Nicușor Dan, a exprimat joi opoziția fața de propunerea de a combina alegerile locale cu cele europarlamentare, subliniind…