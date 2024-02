Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a reconfirmat candidatura la Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), marți seara, in direct. Anuntul initial privind participarea la alegerile pentru Capitala, asteptat cu mult interes de numerosii sai sustinatori, l-a facut duminica seara. Piedone a declarat ca iși bazeaza candidatura pe relaționarea sa directa cu cetațenii, pe care ii considera satui de „vrajeala” din ultimii 30 de ani. El iși menține candidatura chiar și in eventualitatea intrarii in cursa electorala a Gabrielei Firea din partea PSD. „Intr-o…