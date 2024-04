Stiri pe aceeasi tema

- A avut loc prima eliminare la Chefi la cuțite, sezonul 13! O echipa continua dupa ce un concurent a obținut 6 puncte și a plecat acasa. Reacția lui a fost neașteptata, dar s-a conformat deciziei și a acceptat ce s-a intamplat! Juratul a regretat profund plecarea lui din competiție.

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, a apreciat ca declaratia emisa de biroul secretarului general al ONU despre atacul de la o sala de concerte de la periferia Moscovei a fost „prea slaba”

- In urma impușcaturilor ce au avut loc la sala de concerte Crocus City Hall, din nord-vestul Moscovei, Ministerul rus de Externe a emis o declarație in care a calificat evenimentul drept un atac terorist și a solicitat condamnarea ferma a acestuia din partea comunitații internaționale.

- O noua idila scoasa la lumina in ediția de joi, 21 martie 2024, la Survivor All Stars. O concurenta și-a marturisit sentimentele fața colegul din tabara rivala in vazul tuturor: „Pariu sau placere?”. N-a avut niciun fel de inhibiție. Alexandra Duli l-a sarutat pe Zanni. Idila scoasa la lumina in ediția…

- Poli Iași - Rapid 3-1. Daniel Pancu, fostul mare atacant al giuleștenilor, a comentat reacția fanilor echipei lui de suflet dupa infrangerea din Copou. Dupa meciul de la Iași, jucatorii Rapidului s-au dus la galeria, dar ultrașii le-au facut semn sa plece. Pancu e de parere ca reacția suporterilor transmite…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi Cristian Adomnitei, achitat in Dosarul Albumul, sustine ca dupa noua ani de proces e greu sa se mai bucure, dar ca justitia ”oarba” a functionat, dupa ce Inalta Curte a decis stramutarea procesului sau de la Iasi la Galati. Cristian Adomnitei a scris joi…

- Procesul de integrare europeana nu trebuie politizat și asociat cu un singur partid politic. O spune președintele Platformei DA, Dinu Plingau, potrivit caruia procesul integrarii europene și razboiul din Ucraina trebuie sa fie subiecte care consolideaza societatea. Potrivit politicianului, chiar daca…

- Premierul polonez Donald Tusk i-a criticat pe senatorii republicani din SUA pentru ca nu sprijina o lege care include un pachet masiv de ajutoare pentru Ucraina, relateaza Rador Radio Romania.Reactia lui Tusk a venit dupa ce cancelarul german, Olaf Scholz, a avertizat ca o eventuala victorie a Rusiei…