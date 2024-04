Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica la Chefi la cuțite! Richard Abou Zaki a fost la un pas sa se arda, dupa ce o oala incinsa a cazut de pe aragaz. Totul s-a imtamplat in timp ce vorbea cu unul dintre concurenți. Juratul a fost la un pas de un incident nefericit!

- Chef Alexandru Sautner a izbucnit in timpul unei probe. Juratul a degustat preparatele colegilor sai și a marturisit ca tema nu a fost respectata in totalitate. Reacția pe care a avut-o i-a uimit pe ceilalți jurați din competiție.

- Ieri a fost seara lui Chef Orlando Zaharia la Chefi la cuțite. Juratul show-ului culinar a caștigat amuleta la proba deserturilor degustate de Radu Darie și Dragoș Blanariu, locul intai aducandu-i, totodata, 5 puncte extrem de importante. Tot aseara, Chef Orlando a gasit concurentul potrivit pentru…

- Jurații de la Chefi la cuțite au fost luați prin surprindere de propunerea lui Mario! Influencerul iși dorește sa manance gratuit de la restaurantele lor de lux, in schimbul unei promovari! Iata reacția neașteptata a juratului Richard Zaki!

- Chef Ștefan Popescu s-a transformat intr-o adevarata „pacoste” pentru colegi in ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 25 martie 2024. Juratul a incercat sa-i incurce pe ceilalți jurați la jocul pentru amuleta.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 am putut s-o cunoaștem pe Georgiana Burlacu, o tanara care i-a facut un „cadou” neașteptat lui Ștefan Popescu, in farfurie. Ceea ce a urmat a fost neașteptat.

- Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton la Antena 1 pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, ii aduce in rolurile de jurați pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.

- Un fost concurent de la Chefi la cuțite la murit la doar 59 de ani. Acesta a participat la emisiunea culinara in sezonul al doilea, in 2016, și a reușit sa-i surprinda pe jurați inca din preselecții. Vestea cu privire la deces a șocat pe toata lumea, iar pe rețelele de socializare au aparut mai multe…