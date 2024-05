Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat, in urma cu o saptamana, ca majoritatea romanilor vor primi pensiile inainte de Pastele 2024. Problema este ca o categorie sociala vulnerabila a fost uitata, iar banii vor veni dupa Sarbatori. Nu se vor da banii pentru indemnizația de insoțitor pe care ii iau pensionarii incadrați…

- Vinerea Mare este o zi de mare semnificație in calendarul creștin ortodox, care precede Invierea Domnului, celebrata in Duminica Paștelui. In aceasta zi nu se... The post Ce nu se mananca in Vinerea Mare? Au fost folosite la chinurile lui Iisus Hristos. appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Calendar ortodox MAI 2024: Sfintele Paști, Izvorul Tamaduirii și Sfinții Imparați Constantin și Elena, principalele sarbatori religioase ale lunii Calendar ortodox MAI 2024: Sfintele Paști, Izvorul Tamaduirii și Sfinții Imparați Constantin și Elena, principalele sarbatori religioase ale lunii In luna…

- Pensiile pe luna mai 2024 vor fi platite inainte de sarbatori. Cand vor ajunge banii la pensionari Plata pensiilor si a altor drepturi prevazute de legi speciale, aferente lunii mai 2024, vor ajunge la pensionari inainte de sarbatori. Mai exact, pensiile pe luna mai, vor fi platite in avans. Guvernul va…

- „Credincioșii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici sarbatoresc astazi Invierea Domnului! Sarbatoarea Pascala vine, cu darul credintei intarite, sa reaprinda in sufletele credincioșilor speranta, iertarea si bunatatea. Doresc tuturor celor care astazi au primit Lumina sa traiasca pacea…

- Salarii mai mari inainte de sarbatori: Ce romani urmeaza sa beneficieze de mai mulți bani Salarii mai mari inainte de sarbatori: Ce romani urmeaza sa beneficieze de mai mulți bani Ministerul Apararii se afla in plina criza a deficitului bugetar. Din aceasta cauza Guvernul a decis creșterea salariilor…

- Credincioșii romano-catolici se afla in Postul Paștelui. Ei vor sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai, in acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși fiind de peste o luna. Mai jos programul liturgic al Saptamanii…

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…