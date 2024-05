Stiri pe aceeasi tema

- Trei fuziuni, in frunte cu companii bulgare, au depus oferte privind comanda de aproape 600 de milioane de leva fara TVA pentru construcția tronsonului bulgar al Coridorului Vertical pentru transport de gaze lichefiate din Grecia prin Bulgaria și Romania catre Ungaria și Slovacia și pana in Moldova…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Romania gazduiește in luna mai cel de-al treilea turneu de promovare a autobuzelor cu hidrogen, ca parte a proiectelor JIVE susținute și finanțate de Clean Hydrogen Partnership, potrivit unui comunicat de presa. Țara noastra va fi urmata de Grecia, Bosnia Herțegovina și Bulgaria.…

- Expoziție in aer liber, la Muzeul Unirii din Iași: „Despre limba polona” Reprezentanții Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași propun publicului o noua expoziție in aer liber, organizata in parteneriat cu Institutul Polonez din București, un proiect stradal…

- Suedezii de la Ikea au deja 3 magazine in Romania, doua in București și unul in Timișoara, iar acum au in plan sa construiasca inca un magazin in Iași. Noul magazin Ikea va fi construit in ”capitala Moldovei”, Iașul fiind unul dintre județele din Romania cu o dezvoltare fulminanta, dat fiind ca va fi…

- Festivalul International Film O'Clock aduce, in perioada 28 februarie-3martie, la UNATC - Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I. L. Caragiale din Bucuresti, o selectie de filme contemporane si clasice pentru cea de-a patra editie, anunta organizatorii, potrivit news.ro. Festivalul…

- In perioada 15 – 18 februarie, ROMEXPO a organizat ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei. Peste 22.000 de vizitatori au descoperit cele mai avantajoase pachete turistice pentru anul 2024 și au facut primul pas catre destinația de vis. 175 de companii, din 10 țari (Bulgaria, Emiratele…

- Film O'Clock International Festival, care se va desfasura intre 28 februarie si 3 martie, in universitati de film, cinematografe si alte centre partenere din Romania, Lituania, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia, Egipt si Africa de Sud, a anuntat cele 10 titluri din Competitia internationala de scurtmetraj,…