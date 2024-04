Stiri pe aceeasi tema

- Geanina Craciun a fost eliminata in ediția 17 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzata pe 24 aprilie 2024. Concurenta a obținut cel mai mic punctaj la proba individuala și Richard Abou Zaki a avut o reacție neașteptata cand a aflat verdictul.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, mai exact episodul 16 al sezonului 13 de la Chefi la cuțite a adus multe emoții pentru jurați și concurenți! Irina Fodor a anunțat ce concurent a parasit competiția de la Antena 1. A plecat un om din echipa lui Orlando Zaharia.

- A avut loc prima eliminare la Chefi la cuțite, sezonul 13! O echipa continua dupa ce un concurent a obținut 6 puncte și a plecat acasa. Reacția lui a fost neașteptata, dar s-a conformat deciziei și a acceptat ce s-a intamplat! Juratul a regretat profund plecarea lui din competiție.

- Irina Fodor a facut un anunț important despre al șaselea joc de amuleta in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2024. Chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au primit o veste uimitoare.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

- Horia Manea, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a venit la iUmor pentru a-și demonstra talentul in arta umorului. Finalul nu a fost unul așteptat de acesta, iar jurații i-au apreciat...mancarea pregatita pentru ei.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, farfuriile celor patru Chefi au fost degustate de celebrul bucatar Vlad Padurescu. Acesta a avut o reacție neașteptata cand a gustat din farfuria lui Alexandru Sautner.

- Un fost concurent de la Chefi la cuțite la murit la doar 59 de ani. Acesta a participat la emisiunea culinara in sezonul al doilea, in 2016, și a reușit sa-i surprinda pe jurați inca din preselecții. Vestea cu privire la deces a șocat pe toata lumea, iar pe rețelele de socializare au aparut mai multe…