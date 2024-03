Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de miercuri, 20 martie 2024, a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 13, a fost una plina de suspans și emoții. O concurenta a primit cuțitul de aur. Cine este Lacramioara Pintilie, concurenta care l-a impresionat pe Chef Richard Abou Zaki. Afla intreaga ei poveste de viața! Lacramioara Pintilie…

- Romica și Catalin Țociu au format una dintre cele mai iubite echipe de la America Express, care a facut furori in cadrul show-ului și a atras simpatia tuturor. Puțini știu, insa, cine sunt și cum arata nora și nepoții marelui actor. Fiul acestuia a aparut acum și la Chefi la Cuțite. Catalin Țociu, la…

- Lacramioara Pintilie este concurenta care l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri.

- Jurații de la Chefi la cuțite s-au luptat pentru a treia amuleta a sezonului. Roxana Blenche a fost cea care a jurizat și a oferit unui singur chef avantajul. Vedeta farfuriei a fost morcovul, iar aceștia au știut sa-l puna in valoare, pentru un rezultat deosebit.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, farfuriile celor patru Chefi au fost degustate de celebrul bucatar Vlad Padurescu. Acesta a avut o reacție neașteptata cand a gustat din farfuria lui Alexandru Sautner.

- Un fost concurent de la Chefi la cuțite la murit la doar 59 de ani. Acesta a participat la emisiunea culinara in sezonul al doilea, in 2016, și a reușit sa-i surprinda pe jurați inca din preselecții. Vestea cu privire la deces a șocat pe toata lumea, iar pe rețelele de socializare au aparut mai multe…

- Un fost concurent a dezvaluit ca este pe cale sa ramana fara „casa” care l-a gazduit in ultimii ani. Acesta este nevoit sa o scoata la vanzare și a apelat la ajutorul internauților.

- Este o zi speciala in familia Chefi la cuțite! Un fost concurent din sezonul 11 a devenit tata! El și soția lui trec prin cele mai frumoase momente și sunt in culmea fericirii! Anunțul a fost facut chiar de ea, alaturi de cateva imagini emoționante! Iata despre cine este vorba!