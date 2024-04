Stiri pe aceeasi tema

- Alexia si Aris Eram i-au impresionat pe jurații show-ului culinar de la Antena 1, in ediția difuzata miercuri, 3 aprilie 2024. Copiii Andreei Esca au gatit un preparat ce i-a indus in eroare pe bucatari. Cate cuțite au primit de la aceștia. Ce replica i-a dat Laura Giurcanu la final fostului coleg de…

- Alexia și Aris Eram au gatit pentru jurații de la Chefi la cuțite. Cei doi au demonstrat ca formeaza o echipa in orice moment din viața lor, cu toate ca se mai cearta uneori. Influencerița și fratele ei au oferit și cateva detalii despre provocarile intalnite in America Express.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, victoria i-a revenit din nou lui Chef Sautner, care a adaugat astfel o amuleta foarte importanta in arsenalul sau. Intrecerea juraților continua in seara aceasta, cand in joc va fi inca o amuleta cu greutate, jurizata, de data aceasta, de Nea Marin.

- Premiera la Chefi la cuțite! Un concurent i-a lasat masca pe jurați, dupa ce a refuzat cuțitul de aur! Deși acest avantaj ii oferea un loc asigurat in etapa urmatoare, Liviu Moroiu a luat o decizie neașteptata Iata care a fost motivul și cum au reacționat jurații!

- Jurații au avut parte de o surpriza de propoții la Chefi la cuțite! Gabriela Lucuțar, numita și ”Regina Intunericului” a venit in platoul emisiunii și a gatit coliva premium! Iata povestea femeii care spune ca poate sa vorbeasca cu morții și a transformat acest talent intr-o afacere de lux.

- Horia Manea, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a venit la iUmor pentru a-și demonstra talentul in arta umorului. Finalul nu a fost unul așteptat de acesta, iar jurații i-au apreciat...mancarea pregatita pentru ei.

- Jurații de la Chefi la cuțite s-au luptat pentru a treia amuleta a sezonului. Roxana Blenche a fost cea care a jurizat și a oferit unui singur chef avantajul. Vedeta farfuriei a fost morcovul, iar aceștia au știut sa-l puna in valoare, pentru un rezultat deosebit.

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au format una dintre cele mai puternice echipe de la America Express. Cei doi au avut cuvinte de lauda la adresa caștigatoarelor Laura Giurcanu și Sanziana Negru. Cele doua au avut un parcurs demn de apreciat, astfel ca artista și soțul ei au știut sa le puna in valoare,…