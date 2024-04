Stiri pe aceeasi tema

- Alexia si Aris Eram i-au impresionat pe jurații show-ului culinar de la Antena 1, in ediția difuzata miercuri, 3 aprilie 2024. Copiii Andreei Esca au gatit un preparat ce i-a indus in eroare pe bucatari. Cate cuțite au primit de la aceștia. Ce replica i-a dat Laura Giurcanu la final fostului coleg de…

- Peste un milion de persoane din intreaga lume sarbatoresc astazi Paștele catolic. Printre aceștia se numara și Alexia și Aris Eram. Iata cum au petrecut in acest an cei doi foști concurenți de la America Express, dar și in compania cui s-au distrat!

- Inca din prima ediție a emisiunii, numeroși concurenți s-au prezentat in fața juraților cu povești de viața incredibile și preparate pline de savoare. Cei mai mulți dintre ei au folosit și un ingredient „secret”, ce le-a adus succesul.

- Cei patru jurați ai emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 s-au intalnit cu Irina Fodor pentru a afla ce amuleta este pusa in joc in ediția 5, difuzata pe 27 martie 2024. Nu mica a fost surpriza celor patru Chefi cand au aflat ce ii așteapta.

- Catalin Țociu a fost o adevarata supriza pentru jurații de la Chefi la cuțite. Concurentul a gatit un preparat special și a facut mai multe dezvaluiri cu privire la viața sa, atat cea personala, cat și cea de familie.

- Jurații de la Chefi la cuțite s-au luptat pentru a treia amuleta a sezonului. Roxana Blenche a fost cea care a jurizat și a oferit unui singur chef avantajul. Vedeta farfuriei a fost morcovul, iar aceștia au știut sa-l puna in valoare, pentru un rezultat deosebit.

- Chefi la cuțite 2024 revine la Antena 1 cu sezonul 13, care e prezentat de Irina Fodor. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu jurizeaza concurenții in etapa preselecțiilor. Cine prezinta Chefi la cuțite 2024, sezonul 13Irina Fodor prezinta Chefi…

- Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton la Antena 1 pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, ii aduce in rolurile de jurați pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.