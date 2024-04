Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții de la Chefi la cuțite au ajuns in bootcamp și au primit prima proba. Irina Fodor i-a anunțat ca vor gati și a inceput tensiunea in bucatarie. Aceștia trebuie sa se gandeasca la farfurii ideale cu care sa-i surprinda pe jurați, pentru a merge mai departe in competiție.

- Concurenții au primit o veste ce i-a lasat masca in bootcamp-ul din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 16 aprilie 2024. Prima proba din aceasta etapa a generat scantei la bancurile de lucru.

- In ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki au facut un gest emoționant pentru Ștefan Popescu, care a realizat ca nu va avea echipa in battle-uri.

- Mihai Dragomir a primit ultimul cuțit de aur din sezonul 13 Chefi la cuțite. Tanarul de doar 24 de ani l-a convins pe chef Ștefan Popescu ca locul lui este in etapa battle-urilor. Iata cine este, de fapt, concurentul ce le-a „stins lumina” juraților cu un desert.

- Elwira Petre a anunțat cine a caștigat amuleta zece din sezonul 13 Chefi la cuțite, care a fost difuzata pe data de 9 aprilie 2024. Chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au facut show de zile mari in platou, dupa verdictul soției lui Mihai Petre.

- Inca din prima ediție a emisiunii, numeroși concurenți s-au prezentat in fața juraților cu povești de viața incredibile și preparate pline de savoare. Cei mai mulți dintre ei au folosit și un ingredient „secret”, ce le-a adus succesul.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…