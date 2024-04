Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Bucuresti si-a prezentat, luni, ‘Planul pentru Bucuresti’, care prevede, printre altele, propuneri referitoare la combaterea drogurilor, mutarea transportului in subteran, termoficarea, digitalizarea si un Bucuresti verde. Candidatul liberal a transmis…

- Candidatul susținut de PSD și PNL la Primaria Capitalei, doctorul Catalin Cirstoiu, a propus construirea unei noi gari in București. Cea actuala - gara de nord - sa devina muzeu, a propus Cirstoiu.

- Calea Victoriei va redeveni pietonala incepand cu acest sfarsit de saptamana, 6-7 aprilie, in cadrul programului „Strazi deschise”, a anuntat joi, 4 aprilie, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, «Strazi deschise, Bucuresti - Promenada urbana»…

- „In București poate sa caștige Nicușor Dan, el ca persoana, nu neaparat Alianța, probabil ca Alianța care il susține pe Nicușor Dan va avea 15-20%, nu se pune problema sa aiba majoritate in București. In primul rand, faptul ca nu este atașat in ochii bucureștenilor de un partid dintre cele puternice…

- Deputatul Dan Cristian Popescu a declarat, miercuri, ca i s-a propus sa fie candidatul PSD pentru functia de viceprimar general al Capitalei, el urmand sa fie prima nominalizare din partea PSD pe lista de consilieri generali.

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, susține ca declarațiile lui Mircea Geoana, conform carora Ciolacu l-ar fi chemat pentru a-i propune sa fie candidatul PSD la prezidențiale, reprezinta o minciuna și un subiect derizoriu. Tudose a spus ca Mircea Geoana a incercat sa contacteze mai…