Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), organizația patronala reprezentativa a sectorului bancar romanesc, și cele doua federații sindicale reprezentative au semnat miercuri un nou Contract Colectiv de Munca cu o durata de doi ani, primul astfel de contract semnat in contextul creat de noua…

- Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) și cele doua federații sindicale reprezentative au semnat un nou Contract Colectiv de Munca cu o durata de doi ani. Pentru inceput, acesta va fi aplicabil doar salariaților bancilor membre CPBR, anume BCR, BRD-Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen…

- Sindicatele din cadrul Complexului Energetic Oltenia au inceput sa calculeze salariile pe care angajații le vor incasa in cazul unor programe de disponibilizari colective. La nivelul CEO vor fi acordate, in funcție de anii pana la varsta pensionarii, un anumit numar de salarii compensatorii medii brute…

- Singurul oraș din Romania care are in proprietate iluminatul public stradal investește din nou in modernizarea acestuia, de data aceasta cu bani de la Administrația Fondului de Mediu.Valoarea totala a investiției este de 4.340.651,23 lei, cu TVA inclus, iar noile corpuri LED, cu un consum de ...

- Sindicatele și administrația din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au programata luni o noua ședința a Comisiei de Negociere. Vor participa liderii celor doua mari federații sindicale reprezentative. Acestea sunt: Federația Naționala a Sindicatelor din Electricitate „Univers” și Federația Naționala…

- Compania Naționala Poșta Romana anunța ca a ajuns la un acord cu sindicatul pentru semnarea unui nou Contract Colectiv de Munca. Acesta va fi inregistrat la ITM. „Toți angajații care au luat parte la conflictul colectiv de munca iși vor relua atunci atribuțiile de serviciu”, conform companiei. Compania…

- Conducerea Companiei Nationale "Posta Romana" a luat astazi la cunostinta de decizia Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania de a declansa conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale in data de 01.04.2024.Iata ce spun reprezetantii Companiei Nationale "Posta Romana": Compania Nationala…

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia(CEO) va fi aprobat astazi in ședința de Guvern. Pe ordinea de zi este inscris un Proiect de Hotarare de Guvern, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aflata…