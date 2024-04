Stiri pe aceeasi tema

- E o premiera! Angajații din anumite banci din Romania vor avea garantat un salariu minim, mai mare decat cel minim pe economie și vor primi un pachet de plați compensatorii in caz de concediere din motive neimputabile lor, conform unui nou contract colectiv de munca semnat intre sindicatele bancare…

- Miercuri, 24 aprilie 2024, Federația Sindicatelor din Asigurari și Banci din Romania a marcat un moment de referința in istoria muncii bancare din țara, semnand primul contract colectiv de munca la nivel de sector, in urma aplicarii Legii nr. 367/2022, care reglementeaza dialogul social. Constantin…

- Peste jumatate dintre angajații romani afirma ca utilizeaza inteligența artificiala generativa la locul de munca, insa ramanem sub nivelul global de 70%, conform Raportului Global al Forței de Munca a Viitorului din 2023. The post INFLUENȚA TEHNOLOGIEI Jumatate dintre salariații din Romania afirma ca…

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Este rezultatul masurilor propuse de PSD și care au avut drept scop creșterea salariilor pentru cei cu venituri mici. Masurile propuse de PSD cresc veniturile romanilor In ultimii…

- Premierul Marcel Ciolacu are un plan in cinci puncte pentru dezvoltarea Romaniei. Mai mult, premierul a spus ca iși dorește ca in urmatorii 4-5 ani salariul mediu brut din Romania sa ajunga la 2000 de euro. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre planul in 5 puncte pe are l-a pus la punct pentru Romania!…

- ”Federatia Nationala Sindicala din Asistenta Sociala si Protectia Copilului FNS Pro.Asist, federatie reprezentativa pentru sectorul de activitate "Asistenta Sociala", declanseaza actiunile de protest privind salarizarea personalului din asistenta sociala ca urmare a lipsei de reactie a guvernantilor!…

- "Fiecare banca in acest moment se afla intr-un control de fond....Am plecat de la povestea controlului privind informarea consumatorilor la faza precontractuala si am descoperit anumite lucruri. Dupa ce finalizam prin procesul verbal de constatare si contraventie si prin, bineinteles, ordinele semnate…

- Fiecare banca in acest moment se afla intr-un control de fond, iar rezultatele urmeaza sa fie anuntate dupa ce se vor finaliza procesele verbale de constatare a contraventiei, a declarat, vineri, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. „Fiecare…