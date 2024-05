Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale Nicolas Schmit a asigurat in ajunul zilei de 1 Mai ca telemunca si deconectarea trebuie sa fie „urmatoarele piese ale puzzle-ului” muncii in UE, in timp ce a trecut in revista principalele repere atinse de actualul executiv comunitar in materie…

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…

- Compania Nationala ,,Posta Romana” anunta, sambata, ca a inceput distribuirea pensiilor pentru luna mai. ”Compania Nationala ,,Posta Romana” a inceput astazi (sambata – n.r.) distribuirea pensiilor pentru luna mai, inaintea Sarbatorilor de Paste. Astfel, au fost luate toate masurile necesare pentru…

- Circa 71,2% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun ca vor oferi anul acesta beneficii extra angajatilor din companie cu ocazia sarbatorilor de Paste. Aproximativ 22% nu au alocat un buget in acest scop, iar 6,8% inca nu au luat o decizie finala. Ca in fiecare…

- Sindicatele afiliate Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” organizeaza, miercuri, o greva de avertisment in unitatile sanitare. Greva de avertisment va avea loc, in intervalul orar 12:00-13:00, in unitatile sanitare publice, la aceasta urmand sa participe membri de sindicat si alti angajati care au semnat…

- Valoarea tichetelor culturale care pot fi acordate angajatilor lunar sau ocazional va fi de 210 lei/luna sau 430 lei/eveniment, pentru primul semestru din acest an, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor. Valoarea sumei care se acorda lunar, respectiv ocazional, se utilizeaza incepand…

- Factura la incalzire va fi compensata 100% pentru pensionarii și persoanele cu venituri reduse, pana la data de 1 martie 2024, anunța ministerul Muncii. Condițiile sunt valabile și pentru persoanele care au beneficiat de indexarea cu 13,8% a pensiei și au depașit, astfel, plafonul de acordare a compensației,…

- Angajatii din Sanatate picheteaza joi, sediile Ministerelor Sanatatii si Muncii, nemultumiti de majorarea salariilor cu doar 15%, crestere despre care afirma ca acopera doar partial inflatia si este departe de nivelul acesteia din ultimii ani. Reprezentantii Federatiei “Solidaritatea Sanitara” au anuntat…