Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 4 mai 2024, in jurul orei 14:30, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizati cu privirea faptul ca, un barbat din Giarmata Vii s-ar fi autoincendiat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat, in varsta de 53 de ani, care s-a…

- Un barbat de 53 de ani din localitatea Giarmata-Vii, limitrofa municipiului Timisoara, a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, sambata, dupa ce s-a autoincendiat, potrivit Agerpres.

- Scene de groaza in Timis, unde un barbat a incercat sa se sinucida fix in Sambata Mare. Gestul socant a fost facut chiar de fata cu familia, barbatul alegand sa isi dea foc de fata cu fiul si nepotul sau.Norocul sau a fost ca cei doi au stins flacarile, conform stiripesurse.ro.Omul a ajuns insa la spitalAzi,…

- Sambata, 4 mai 2024, in jurul orei 14:30, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizati cu privirea faptul ca, un barbat din Giarmata Vii s-ar fi autoincendiat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat, in varsta de 53 de ani, care…

- Scene de groaza in Timiș, unde un barbat a incercat sa se sinucida fix in Sambata Mare. Gestul șocant a fost facut chiar de fața cu familia, barbatul alegand sa iși dea foc de fața cu fiul și nepotul sau. Norocul sau a fost ca cei doi au stins flacarile.Omul a ajuns insa la spital"Azi, 4 mai 2024, in…

- La data de la 04.04.2024, in jurul orei 21:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Luceafarului din Timișoara, a fost gasita o persoana decedata. Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de…

- Tragedie la marginea localitatații timișene Biled, marți dupa-amiaza. Un barbat care lucra la un șanț de colectare a apei, la marginea șoselei, a murit dupa ce a fost ingropat de viu. „La data de 5 martie, in jurul orei 14:55, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a murit astazi, in Timiș, dupa ce a fost prins intr-un mecanism care scotea cerealele dintr-un siloz. „La data de 14 februarie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat aflandu-se in localitatea…