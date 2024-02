Salariații din Romania pot sa iși vada vechimea din cartea de munca online. Orice roman iși poate crea un cont de utilizator pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) pentru a afla ce vechime in munca a acumulat pentru pensia de stat. Odata creat contul, puteți afla rapid vechimea acumulata, prezentata fie ca situație lunara, fie ca situație anuala. Insa crearea contului poate fi complicata, mai ales pentru persoanele mai in varsta, care nu sunt familiarizate cu computerele. Astfel, trebuie sa iți faci un cont online pe site-ul CNPP , pentru a putea vedea vechimea ta in munca din evidențele…