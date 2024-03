Programul Sprijin pentru Romania reprezinta un sprijin esențial pentru romanii aflați in situații vulnerabile. Recent, guvernanții au luat decizia de a continua acordarea cardurilor sociale pentru alimente și in acest an, ceea ce este o veste imbucuratoare pentru populație. Cu toate acestea, exista unele persoane care, deși ar fi trebuit sa primeasca ajutorul, inca nu au primit banii, deși programul prevedea virarea acestora in luna februarie. In plus, mulți oameni care ar indeplini criteriile pentru a se inscrie in program in acest an inca nu au primit cardurile necesare. Problema nu consta doar…