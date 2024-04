Stiri pe aceeasi tema

- LPS Sebeș, eliminata in sferturile de finala la Under 17, dupa 2-6 cu SCM Zalau! LPS Sebeș a fost eliminata in sferturile de finala ale Campionatului Under 17, dupa eșecul drastic din deplasare cu SCM Zalau, scor 2-6 (0-3). Vizitatorii conduși de Doru Oancea, au fost copleșiți de miza jocului eliminatoriu…

- Sportiva franceza Caroline Garcia (locul 27 mondial), care a acuzat dureri la umarul drept ca si in cele doua tururi precedente, a fost invinsa in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Miami de americanca Danielle Collins (locul 53), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat o ora si 20 de minute.Danielle…

- CSA Steaua Bucuresti s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale LEN Euro Cup la polo pe apa, dupa ce a invins formatia elena Panionios Atena cu scorul de 20-18 (2-2, 3-2, 2-4, 4-2, 9-8), in urma aruncarilor de departajare in mansa secunda a optimilor de finala, in Bazinul Steaua din capitala.Dupa…

- Performanța pentru echipa condusa de Doru Oancea care a ajuns intre primele 8 formații din țara la acest nivel, golurile fiind marcate de Moise (17), Todea (49) și Cosma (74). Banațenii, lideri in play-off-ul Seriei 7 și pregatiți de Silviu Balace, au redus din diferența cu golul de onoare din minutul…

- LPS Sebeș, calificare in sferturile de finala ale Cupei Romaniei Under 17, dupa 3-1 cu CSC Dumbravița! LPS Sebeș a reușit calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei Under 17, dupa ce a invins pe „Pielarul” pe CSC Dumbravița, scor 3-1 (1-0). Performanța pentru echipa condusa de Doru Oancea…

- Federatia Romana de Handbal a facut public jocurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza in care s-a calificat si HC Zalau dupa victoriile obtinute in fata formatiilor CSM Roman si Stiinta Bucuresti. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici va intalni HC Dunarea Braila, formatie in fata careia…

- HC Zalau s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins formatia CSU Stiinta Bucuresti cu scorul de 32-28 (16-10), vineri, in Sala Agronomia din Capitala. Echipa antrenata de Gheorghe Tadici a dominat jocul de la un capat la altul, condusa…

- LPS Suceava s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la futsal pentru juniori U19, dupa ce a caștigat pe teren propriu, in fața celor de la Viitorul Darabani, cu scorul de 5-1. Echipa antrenata de Andrei Ițco, Gabriel Șuleru și Aurel Constantin s-a impus prin golurile marcate de Burlacu…