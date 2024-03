Stiri pe aceeasi tema

- Formația coreeana Jeonbuk FC, antrenata de Dan Petrescu, s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor Asiei, dupa ce a remizat cu Pohang Steelers, scor 1-1, in mansa secunda a optimilor de finala. Gazdele au deschis scorul prin fundasul Chan-Yong Park (12), dar Jeonbuk FC a egalat in…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la startul jocului de popice din retur, meci in care CS Electromureș Romgaz va juca cu KK Mlaka sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Meciul se va disputa sambata, 17 februarie, incepand cu ora 13:00, la Arena Electromureș. „Echipa noastra are nevoie ca niciodata…

- Americanul Frances Tiafoe, principalul favorit, a ratat calificarea in semifinalele turneului de tenis ATP 250 de la Dallas (Texas), dotat cu premii totale de 756.020 de dolari, dupa ce a fost intrecut vineri in sferturile de finala, in doua seturi, 6-1, 6-4, de compatriotul sau Marcos Giron, informeaza…

- Formația de baschet masculin U-BT Cluj-Napoca e cu un pas in sferturile de finala ale EuroCup, dupa ce a reușit o victorie istorica in fața deținatoarei trofeului, formația spaniola Dreamland Gran Canaria, in deplasare, cu scorul de 113-111. Clujenii s-au impus dupa prelungiri, dupa ce scorul a fost…

- Germanul Alexander Zverev, numarul 6 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei, invingandu-l pe britanicul Cameron Norrie, locul 22 mondial, scor 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (10/3). Meciul a fost oprit dupa ce un protestatar a aruncat cu mesaje pro-Palestina. Zverev, in varsta…

- Formația de volei feminin CSM Lugoj a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a pierdut, joi seara, in deplasare, in fața turcoaicelor de la Nilufer Belediye Bursa cu scorul de 3-0. Dupa ce pierdusera și primul meci, acasa, cu 1-3, voleibalistele de la CSM Lugoj, care anul…

- Steaua București s-a calificat in sferturile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a invins-o acasa pe Helios Grizzlys Giesen, 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-19). In tur, germanii caștigasera cu 3-2 Pentru al doilea an la rand, echipa militara se va afla intre primele opt echipe din Challenge Cup, a treia…

- In optimile de finala ale Cupei Romaniei, CSM Unirea Alba Iulia – Sporting Cluj, la Under 19 și LPS Sebeș – CSC Dumbravița, la Under 17 In optimile de finala ale Cupei Romaniei, CSM Unirea Alba Iulia – Sporting Cluj, la Under 19 și LPS Sebeș – CSC Dumbravița, la Under 17, meciuri care deschid sezonul…