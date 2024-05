Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca, de fiecare data cand razi, respiri mai adanc? Specialiștii spun ca acest lucru trimite mai mult oxigen in plamani și ajuta inima sa pompeze sange bogat in oxigen in tot corpul. Daca vrei sa te binedispui și sa ai grija și de sanatatea ta in același timp, poți citi bancurile din randurile de…

- Bancurile ne aduc intotdeauna zambetul pe buze și ne schimba starea in bine. Sunt amuzante și mereu vor reuși sa ne aduca fericire. La mesele in familie, o gluma amuzanta este mereu bine primita și va reuși sa uneasca pe toata lumea.

- Conteaza locul in care ești batut: Judecatorii din Blaj au considerat ca un barbat nu a fost umilit, dupa ce a fost batut pe camp Pentru a primi daune morale, dupa ce ai fost batut, conteaza locul in care s-a intamplat fapta. Asta este concluzia judecatorilor din Blaj, intr-un dosar de loviri sau alte…

- Daca vrei sa te binedispui puțin in aceasta seara de sambata, și sa uiți de gandurile și problemele pe care le ai, și care, poate, nu-ți dau pace, noi venim cu soluția. Iți prezentam in randurile de mai jos cateva bancuri care, cu siguranța, iți vor aduce zambetul pe buze.

- Este weekend și avem timp liber pentru ceea ce ne dorim. Putem face activitațile preferate sau petrecem timp cu familia. Indiferent de ce alegi, un lucru nu trebuie sa lipseasca deloc și anume glumele haioase. Ele te vor face sa razi și iți vor oferi o stare de bine toata ziua.

- Ramona Olaru aduce zambetul pe buze colegilor ei in fiecare dimineața. Asistenta TV are simțul umorului, iar glumele pe care le spune ii binedispune pe toți. In cadrul matinalului de la Antena 1, vedeta este plina de voie buna.

- Delia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țara, ce se bucura de un succes fascinant. Este apreciata pentru talentul ei, dar și pentru felul in care arata, fiind foarte atenta la imaginea ei. Se pare ca fanii ar fi apreciat-o și daca era barbat, așa cum reiese din ultima gluma […] The…

- Glumele sunt o modalitate de a trece prin viața mult mai ușor. In orice moment poți sa gasești umor intr-o situație problematica și se va schimba abordarea pe care o ai, in mod radical. Bancurile de mai jos te vor inveseli și iți vor face ziua mai buna.