Diana Bulimar a renunțat la cariera de gimnasta și a devenit antrenoare la sala Nadiei Comaneci din Otopeni. Medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, Diana și-a amintit de momentele frumoase din sportul de performanța in cadrul emisiunii „La feminin”, de pe GSP.RO.„Pe la cinci ani faceam deja trei sporturi, pentru ca am fost un copil foarte energic. Gimnastica, inot și mai mergeam și la dansuri! Antrenorii de la gimnastica m-au sfatuit sa merg mai departe. Nici eu, nici parinții mei nu am plecat vreodata cu gandul ca voi participa la campionate mari. Nu! Am mers doar pentru ca…