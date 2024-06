Halucinant: după ce a lovit cu mașina o femeie, i-a închis telefonul și a plecat Un barbat de 53 de ani, recidivist, a lovit cu mașina o femeie care traversa pe o trecere pentru pietoni din Bucuresti. Dupa aceea, pentru ca victima sa nu anunțe accidentul la 112, i-a inchis telefonul și a plecat de la fata locului. Femeia s-a deplasat abia dupa doua zile la spital, fiind anuntati politistii. […] The post Halucinant: dupa ce a lovit cu mașina o femeie, i-a inchis telefonul și a plecat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

