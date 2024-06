A murit psihiatrul Ion Vianu, fiul criticului literar Tudor Vianu Ion Vianu a incetat din viața. Ion Vianu, medic psihiatru și scriitor, a murit joi, la varsta de 90 de ani, la Morges (Elvetia). Anuntul a fost facut de fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu: „Ion Vianu/ 15.04.1934, Bucuresti (Romania) – 20.06.2024, Morges (Elvetia)”, a scris Alexandrescu pe Facebook. Politologul Vladimir Tismaneanu deplange, de asemenea, disparitia lui Ion Vianu . „O veste extrem de trista. A incetat din viata doctorul psihiatru, eseistul, luptatorul pentru drepturile omului, disidentul Ion Vianu. Nascut in aprilie 1934 intr-o familie de distinsi intelectuali umanisti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

