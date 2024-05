Zodii greu de cucerit. Ce trebuie să faci pentru a le câștiga încrederea? GemeniAcești nativi pot fi indeciși la inceputul unei relații, din cauza dualitații lor. Pe de-o parte, vor sa dea curs sentimentelor, pe de alta, ceva ii ține pe loc. Este nevoie de multe insistențe pentru a-i convinge sa se implice intr-o relație și se gandesc bine la toate aspectele inainte de a face pasul decisiv. Tot ce trebuie sa faci este sa ai rabdare cu acești nativi și sa le oferi ocazia sa te cunoasca, pentru a le caștiga increderea, scrie ego.ro. ScorpionNativii acestei zodii sunt rezervați și precauți in multe situații, nu doar atunci cand vine vorba despre dragoste și relații. Sunt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

