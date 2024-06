Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Alina Radi a facut declarații triste, dupa ce make-up artista Anca Molnar a murit. Iata ce marturisiri a facut artista, dar și ce relație aveau cele doua!

- Cristina Batlan și Petru, iubitul ei, sunt logodiți de un an de zile. Intr-un interviu pentru unica.ro, femeia de afaceri a recunoscut ca nu are inca planuri de casatorie cu partenerul. Anul trecut s-a aflat ca vedeta Cristina Batlan s-a logodit in secret. Petru, iubitul ei, a cerut-o in casatoriei…

- In urma cu o zi, au aparut primele zvonuri despre posibila relație pe care Alexandru Ciucu ar fi avut-o cu o alta femeie in timpul casniciei cu Alina Sorescu. S-a speculat inclusiv faptul ca ar fi reușit sa iși țina amanta departe de ochii curioșilor 11 ani. Cum a comentat aceasta situație Alina Sorescu.

- De curand, s-a zvonit ca Alexandru Ciucu ar avea o amanta pe care ar fi reușit sa o țina ascunsa 11 ani. Designerul a fost surprins in compania femeii respective și in urma cu trei ani, atunci cand. Doar ca, de aceasta data, speculațiile vin in contextul in care el și Alina Sorescu urmeaza sa divorțeze.

- Cristina Ciobanașu a avut prima reacție, dupa ce Vlad Gherman s-a casatorit civil cu Oana Moșneagu. Cei doi au fost impreuna timp de 10 ani, iar actorul a suferit enorm in urma desparțirii.Oana Moșneagu și Vlad Gherman a luat o decizie importanta și emoționanta, astfel ca au ales sa oficializeze legatura…

- Ramona Olaru este indragita asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani. Cu toate ca a avut mai multe relații, in prezent este singura și marturisește ca este foarte bine. Barbații din viața ei au fost intimidați de succesul ei, motiv pentru care au ales sa plece.

- Au venit impreuna la Insula Iubirii pentru a-și testa dragostea, dar cu toate ca nu au plecat separați din show, ci logodiți, lucrurile s-au schimbat radical in viața lor. Claudia Florescu și Bogdan Cirlan și-au spus adio și nu a mai existat nicio cale de impacare. Acum, tanarul și-a refacut viața,…