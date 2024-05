Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) a depus, luni, o petitie la Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in care cere sanctionarea premierului Marcel Ciolacu pentru declaratia acestuia referitoare la Moldova. MDM solicita CNCD sa ia act de declaratia premierului Marcel…

- Dincolo de caracterul electoral al vizitei primului ministru Marcel Ciolacu, sa nu uitam și președintele PSD, finalizata cu semnarea contractului pentru finanțarea noului spital județean de urgența, au mai existat doua momente mai puțin discutate pe parcursul raidului din Neamț. Este vorba despre doua…

- Ilustrație: Marian Avramescu Pentru ca oamenii de rand sa nu poata fi invidioși pe calatoriile președintelui Klaus Iohannis și pe cele ale președdintelui Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, in statele arabe, orgnizația dambovițeana a Partidului Național Liberal (PNL) a adus șeicii…

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, a starnit reacții in urma afirmației ca „Buzaul nu e in Moldova”, in cadrul unei conferințe de presa despre construcția unei autostrazi in regiune. The post Ciolacu: “Buzaul nu e in Moldova”, raspuns neașteptat la conferința de presa first appeared on Informatia…

- Declarația controversata a premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, in care sugereaza ca județul Buzau nu face parte din regiunea Moldova, a provocat un val de critici și cereri de demisie. In urma unei declarații controversate facute la Timișoara, Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, se confrunta cu un…

- Marcel Ciolacu a facut o remarca deloc inspirata intr-o conferința de presa la Timișoara, precizand ca se simte jignit daca e facut „moldovean“, el fiind din Buzau. Gafa premierului a fost sesizata imediat și taxata prin grimase de catre colegii sai Alfred Simonis (TM) și Marian Neacșu (IL).

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- Ilustrație: Marian Avramescu Daca premierul Marcel Ciolacu și Ministerul Apararii Naționale (MApN) nu par ingrijorați de situația tensionata de la granițele noastre de est și nord-est, șeful Finanțelor, Marcel Boloș, ia masuri de militarizare a agenților din subordinea sa, inspectorii Garzii Financiare.…