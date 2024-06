Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, i-a anunțat pe grup pe colegii sai de partid ca nu va mai candida la șefia USR, transmite G4Media. In schimb, in ultima zi in care se mai depun candidaturi, a intrat in competitia pentru sefia USR, Elena Lasconi, primarita orasului Campulung Muscel. In urma demisiei lui Catalin Drula, in perioada ... The post Elena Lasconi intra in competitia pentru presedintia USR. Dominic Fritz s-a retras din cursa appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .