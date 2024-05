Stiri pe aceeasi tema

- E luni, iar daca vrei sa iți incepi ziua cu zambetul pe buze, ai ajuns in locul potrivit. Glumele din randurile de mai jos te vor ajuta sa te binedispui și sa ai un vibe bun, chiar daca saptamana de lucru abia a inceput, iar vremea e ploioasa.

- Somnul se numara printre cele mai importante aspecte pentru o viața sanatoasa. Lipsa acestuia poate duce la boli foarte grave și afecțiuni la nivelul creierului. Specialiștii ne spun cum putem recupera orele pierdute de somn. Cum poți recupera orele pierdute de somn Pentru a avea parte de suficient…

- Dan Bittman a dat de ințeles ca intenționeaza sa inchida capitolul carierei de burlac și sa se concentreze acum pe alte aspecte ale vieții sale.”Vreau o doamna trecuta de 70 de ani. Sa fie miliardara, nu milionara și sa-și doreasca sa-și petreaca viața cu mine. Și sa aiba un yacht și proprietați in…

- Glumele sunt o modalitate de a trece prin viața mult mai ușor. In orice moment poți sa gasești umor intr-o situație problematica și se va schimba abordarea pe care o ai, in mod radical. Bancurile de mai jos te vor inveseli și iți vor face ziua mai buna.

- Cu siguranța vi s-a intamplat sa adormiți cu televizorul deschis, iar acest electronic a mers toata noaptea. Adulții au nevoie de minim 8 ore de somn, pentru a fi cat mai productivi a doua zi. Daca aveți obiceiul seara de seara de a dormi cu tv-ul aprins, specialiștii explica ce se intampla in acest…

- Romanii sunt mari consumatori de oua, la micul dejun, la pranz, chiar și la cina. Cu toate ca este un aliment benefic pentru sanatate, specialiștii au explicat ce se intampla daca este consumat in exces. Studii recente au aratat clar ce se intampla in corpul nostru daca mancam oua zilnic! Veți ramane…

- Este weekend și, cu siguranța, ai o stare de bine! Daca ești relaxat și vrei sa te delectezi cu o serie de glume care sa-ți aduca zambetul pe buze, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri.

- Știai ca se crede ca anumite plante norocoase au capacitatea de a atrage noroc și prosperitate in casa ta, daca le crești și ingrijești? Exista o planta speciala care aduce noroc mare in dragoste și pe care trebuie sa o ai neparat in locuința. Planta speciala care va aduce noroc in dragoste Conform…