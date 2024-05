Stiri pe aceeasi tema

- Radu Constantea, președintele de la U Cluj, a anunțat ca cei de la FCSB vor achita clauza de reziliere a atacantului Daniel Popa (28 de ani). Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a anunțat astazi ca il vrea pe Daniel Popa și va incepe negocierile cu U Cluj pentru a-l aduce pe fostul dinamovist. Clauza…

- FCSB cauta sa transfere urgent un atacant, iar Gigi Becali vrea sa-și faca pofta personala, sa-l aduca pe Daniel Popa (28 de ani), varful lui U Cluj. Fostul atacant, luat peste picior de fanii „cainilor”, relansat la Chindia și in Ardeal Campioana a incheiat sezonul cu trei infrangeri consecutive in…

- Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, susține ca Elias Charalambous va apela la fotbaliști cu puține minute in acest sezon la meciul care va incheia stagiunea roș-albaștrilor, derby-ul de duminica cu Rapid. FCSB a cucerit campionatul cu 3 etape ramase de jucat…

- Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, susține ca au fost vandute mai mult de 10.000 de bilete pentru urmatorul meci pe teren propriu al roș-albaștrilor, cu CFR Cluj, prilej pentru a sarbatori alaturi de fani primul titlu dupa 9 ani. FCSB traverseaza momente…

- FCSB e in sarbatoare. Roș-albaștrii au caștigat titlul dupa un sezon pe care l-au dominat fara probleme. Acum, focusul este pe cupele europene, iar noua campioana iși cunoaște deja primul adversar din cantonamentul de vara. Trupa lui Elias Charalambous a invins-o pe Farul, scor 2-1, in etapa #7 din…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit la GSP Live despre faptul ca FCSB va caștiga campionatul. Trupa lui Elias Charalambous (43 de ani) poate caștiga matematic titlul inca din aceasta etapa in cazul in care se va impune pe terenul lui Sepsi, iar Universitatea Craiova nu o va invinge…

- Gigi Becali ar putea experimenta in meciul CFR Cluj - FCSB, dupa ce și-a marit avansul la zece puncte fața de locul 2, ocupat chiar de viitorul adversar direct. Patronul roș-albaștrilor are in plan, de mai mult timp, sa schimbe in defensiva lui Elias Charalambous, iar in partida din Gruia pare a fi…

- Gigi Becali a reacțioant dupa ce Ioan Varga i-a comunicat public ca FCSB trebuie sa plateasca 6 milioane de euro pentru transferul lui Philip Otele (24 de ani), golgheterul celor de la CFR Cluj. Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat ca este dispus sa poarte negocieri cu omologul sau din tabara ardelenilor.…