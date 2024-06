Doi șoferi prinși beți la volan, în timp ce conduceau pe străzile din Aiud. Ce alcoolemie a arătat aparatul etilotest Doi șoferi prinși beți la volan, in timp ce conduceau pe strazile din Aiud. Ce alcoolemie a aratat aparatul etilotest Doi șoferi din Alba s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost trași pe dreapta de polițiștii rutieri. Aceștia au fost prinși beți la volan, pe strazile din Aiud. Unul a fost prins in dimineața zilei de 19 iunie, iar cel de al doilea tot in aceiași zi, in jurul orei 18.30. Ambele cazuri […] Citește Doi șoferi prinși beți la volan, in timp ce conduceau pe strazile din Aiud. Ce alcoolemie a aratat aparatul etilotest in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

