- „Dansul stie mai bine ce aspiratii are. Eu, din ce stiu, ca proceduri si practici ale acestor institutii, la NATO nu are nicio sansa. In ceea ce priveste o functie inalta la UE, sef de Comisie, de Consiliu, seful politicii externe sau presedintele Parlamentului, una din functii e exclusa, cea de presedinte…

- Mai multi membri ai Parlamentului European (PE) au fost platiti pentru a raspandi mesajele Moscovei, a declarat premierul belgian Alexander De Croo, potrivit caruia serviciile de informatii belgian si ceh ”au colaborat strans” in aceasta saptamana pentru a destructura o retea de propaganda rusa, relateaza…

- Pe ordinea de zi a briefingului sau de presa, Maria Zaharova a inclus tema „furnizarii in Romania de alimente ucrainene care nu respecta standardele UE”. Desi Moscova critica adesea Uniunea Europeana si valorile ei, fiind deranjata de apropierea fostelor sale republici sovietice, cum este Moldova, de…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat ca țara sa se opune numirii premierului olandez in exercițiu Mark Rutte drept succesor al lui Jens Stoltenberg in funcția de secretar general al NATO, intr-o perioada cruciala generata de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, a relatat news.ro.„Nu…

- Germania a decis sa majoreze cu 100 de milioane de euro valoarea ajutorului umanitar alocat Ucrainei, ridicind suma totala la 1 miliard de euro, a anunțat Ministerul german de Externe. Ministrul german de externe Annalena Berbock se afla in prezent intr-o vizita in Ucraina, in timpul careia a vizitat…