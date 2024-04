Pensiile vor trece printr-o a doua recalculare. Cine sunt beneficiarii

Legea pensiilor sufera modificari semnificative care vor afecta atat pensionarii viitori, care se vor pensiona dupa 1 septembrie 2024, cat și pe cei deja pensionați. Casa Naționala de Pensii Publice a anunțat ca se va efectua o recalculare suplimentara pentru anumite categorii de pensionari, inclusiv pentru cei care primesc sporuri pentru care se platesc contribuții. Aceasta schimbare reprezinta o modificare esențiala in modul in care se calculeaza pensiile. Pana in prezent, acele sporuri pentru care se platesc contribuții nu erau luate in considerare la stabilirea cuantumului pensiilor. Noua…