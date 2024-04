Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.247 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Valoarea totala a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la aproape 10,68 miliarde lei. Din totalul pensionarilor, 636.266 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind de 637 de lei. Potrivit statisticilor CNPP, din totalul pensionarilor din sistemul public de pensii, numarul celor care s-au pensionat la…