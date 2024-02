Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunța, joi, ca s-a finalizat baza de date cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente. In perioada urmatoare, 2.537.758 de carduri vor fi alimentate. In acest an, banii vor intra in 6 tranșe, prima fiind in februarie, iar urmatoarea in luna aprilie. ”Agenția Naționala pentru…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala și AJPIS Mureș, a inceput plata pentru beneficiarii de Venit Minim de Incluziune (VMI) care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2024. Numarul de beneficiari de venit minim de incluziune (familii și persoane…

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…

- Un proiect inițiat de Ministerul Muncii ne dezvaluie suma pe care trebuie o platim pentru creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari. Creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari in 2024 va fi suportata de noi toți iar nota de plata va fi 6,4 miliarde de lei, conform unui proiect de OUG pentru…