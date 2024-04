Stiri pe aceeasi tema

- CSM Ceahlaul Piatra-Neamț a obținut astazi, 20 aprilie, prima victorie in play-out-ul Ligii a II-a, Grupa A. Pietrenii au invins, in propriul fief, ultima clasata, CSM Alexandria, cu scorul de 4-0 (2-0). Au marcat: Neicuțescu (27), Buziuc (29), Petre (47) și Savu (76). Mihai Neicuțescu Antrenorul Cristian…

- CSC Dumbravita se afla in fața unui meci extrem de important. In etapa a 3-a a Grupei A din play-out-ul Ligii a II-a, intalneste, in deplasare, Unirea Dej, prima echipa aflata sub linia retrogradarii. In acest moment, echipa banateana are un avans de 12 puncte fața de echipa din Dej, care a stat in…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a pierdut meciul disputat astazi, 6 aprilie, in etapa a doua a play-out-ului Ligii a II-a. Evoluand pe terenul formației Campionii FC Argeș Pitești, pietrenii au pierdut cu scorul de 1-4 (0-1). Au marcat: Cortelezzi (55)/Petrescu (36), Buhacianu (53), Balaur (61) și Orozco…

- Echipele din Grupa A a play-out-ului Ligii 2 și numarul care le-a fost atribuit prin tragere la sorți:Ceahlaul Piatra Neamt – 2CSM Reșița – 4Metaloglobus București – 7Campionii FC Arges – 1CSC Dumbravita – 6Unirea Dej – 5CSM Alexandria – 3 Program Grupa A play-out Liga 2:Etapa 1: 30 martie 2024 Ceahlaul…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a aflat astazi, 19 martie, programul play-out-ului, in urma tragerii la sorți efectuate la sediul Federației Romane de Fotbal. Cele 6 partide (datele pot suferi modificari, in funcție de posibilele televizari) se vor desfașura astfel: Metaloglobus București (acasa, 30.03) Campionii…

- FC Argeș a terminat prima parte a acestui sezon competițional pe locul 14, cu 24 de puncte. Va evolua in grupa A a play-out-ului din care mai fac parte Ceahlaul Piatra Neamț, CSM Reșița, Metaloglobus București, CSC Dumbravița, Unirea Dej și CSM Alexandria, conform argesfc.ro. Citește și: Victorie! FC…

- Daca cu CS Tunari a caștigat in minutul 89 , astazi, la Clinceni, in partida cu FC Metaloglobus București, Unirea Dej a pierdut dramatic in al cincelea minut al prelungirilor. Confruntarea dintre FC Metaloglobus București și FC Unirea Dej, disputata pe Stadionul Clinceni, a contat pentru a 18-a etapa…